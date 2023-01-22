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В Совфеде отреагировали на слова Санду о готовности Молдавии вступить в НАТО

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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Разговорами о вступлении в НАТО Молдавия и ее президент Майя Санду могут повторить «самоубийственную политику» Украины и ее лидера Владимира Зеленского. Об этом 22 января заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

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«Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины, как Петр Порошенко и Владимир Зеленский?» — написал он в Telegram.

Климов призвал жителей Молдавии задуматься над тем, чего хотят власти страны.

«А может, цель Санду сделать пока еще нейтральную и формально независимую Молдову провинцией натовской Румынии (пожалуй, одной из самых отсталых стран — членов НАТО)?» — спросил сенатор.

Накануне Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО. Между тем, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, более половины жителей Молдавии (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО. Членство в альянсе поддержали бы только 22,4% местных жителей.

В июне экс-президент Молдавии Игорь Додон также заявил, что готовится военное и политическое присоединение республики к Румынии и Североатлантическому альянсу. По словам бывшего главы государства, Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации.

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