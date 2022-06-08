Готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии и НАТО, заявил 8 июня экс-президент республики Игорь Додон.

«Отчетливо видно, что (президент Молдавии. — Ред.) Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал он в своем Telegram-канале.

Додон считает, что все эти процессы по вооружениям и антироссийскую историю устраивают специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО в Молдавии. Он отметил, что летательное оружие хотят завести в страну на фоне экономического и энергетического кризиса, из которых правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) не может найти выход.

«Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Республика Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Было необходимо деморализовать граждан, чтобы они перестали верить в собственную страну», — сказал он.

31 мая результаты опроса показали, что больше половины молдаван (56,1%) высказались за вступление своей страны в Евросоюз. За присоединение Молдавии к Румынии — 30,7%, за признание независимости Приднестровья — 27,1%, вступление Молдавии в Североатлантический альянс (НАТО) готовы поддержать только 24,5% респондентов.

20 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от угрозы вторжения со стороны России. Молдавия, расположенная к юго-западу от Украины, не является членом НАТО, и у Британии есть опасения, что она может стать следующей целью РФ после Украины. Если планы Лондона будут приняты, члены военного альянса предоставят Молдове современное вооружение, заменив им технику советских времен, а также обучат солдат тому, как им пользоваться.

10 мая сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что представители молдавской власти пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, однако не могут добиться большинства в этом вопросе.

До этого, 28 апреля, Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением. По ее словам, в настоящее время граждане этого не хотят.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества Независимых Государств.

До этого, 3 марта, Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз (ЕС). Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Еще тогда Санду подчеркнула, что, когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».