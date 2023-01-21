Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду 20 января в интервью изданию Politico допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО.



«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или мы должны быть частью более крупного альянса», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что отказ от нейтралитета должен произойти «посредством демократического процесса».

При этом, как отмечается в статье, «вопиющим препятствием» для вступления Молдавии в НАТО является присутствие российских военных в Приднестровье.



Согласно конституции Молдавии, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках плана партнерства.

Вместе с тем согласно опросу, проведенному центром социологических исследований CBS-Research в ноябре, более половины жителей Молдавии (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО.

В октябре экс-президент Игорь Додона ласти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства.