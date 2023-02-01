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В «Ростехе» назвали поражающее танки Leopard 2 оружие

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Немецкие танки Leopard 2 могут быть поражены несколькими видами российского вооружения. Об этом 1 февраля заявили в госкорпорации «Ростех».

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«Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя. Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения», — сообщила компания ТАСС.

Одним из таких средств является противотанковый комплекс с управляемыми ракетами «Корнет». Также из-за отсутствия у Leopard 2 динамической защиты их можно поразить ракетами «Вихрь» и «Атака», стоящими на вооружении авиации ВКС РФ.

«Точно не выдержат немецкие танки и попадания 125-миллиметровых снаряда типа «Манго», причем не важно, в какой проекции придется удар: что в лоб, что в борт, но танк будет уничтожен. На вооружении российской армии стоят Т-90М «Прорыв» и другие современные танки, которые по ряду показателей превосходят Leopard 2 и смогут дать им достойный отпор», — отметили в «Ростехе».

Ранее, 28 января, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что поставка западных танков на Украину хоть и представляет серьезную опасность эскалации конфликта, но вряд ли сможет помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в этот же день газета Financial Times написала, что при обучении использованию танков Leopard 2 военнослужащие Украины могут столкнуться с трудностями из-за резкого усложнения тренировок уже в феврале. По словам авторов материала, проблемы в обучении могут возникнуть из-за того, что немецкие танки в значительной мере отличаются от привычных для ВСУ танков советского производства.

Тогда же военные эксперты США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения. Они указали на то, что страны Запада пообещали направить Киеву «мешанину» из военной техники, каждый вид которой требует разного топлива, отдельных запчастей и особого подхода к обучению персонала и обслуживанию. В связи с этим для Украины и ее западных партнеров возникнет «новая логистическая головная боль».

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

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