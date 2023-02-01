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Иран пообещал ответить на атаку дронов и намеки Украины о причастности

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов и намеки украинской стороны о причастности
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Фото: REUTERS/West Asia News Agency
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Член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини 1 февраля заявил, что иранская сторона не оставит без ответа атаку на объект минобороны в Исфахане. Таким образом он отреагировал на заявление советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка о косвенной причастности Киева к инциденту.

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Ранее Подоляк в Twitter призывал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его убеждению, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в РФ.

Как заметил Мешкини, Украина сейчас не позволяет себе более откровенные выпады в отношении Ирана, так как знает, какой ответ она получит от Тегерана.

«Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим. <...> На наш взгляд, ничего неожиданного они не сказали. Для нас не является неожиданностью, что украинская власть занимает такую позицию, потому что она просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада», — подчеркнул иранский чиновник в интервью «РИА Новости».

Также Мешкини сказал, что «эпоха доминирования Запада окончилась», поэтому Иран не поддержит его. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, какую сторону Тегеран может занять в возможном конфликте с Украиной.

Ранее, 30 января, портал Nour News со ссылкой на местного чиновника сообщил, что Тегеран может изменить позицию в отношении конфликта на Украине после слов Подоляка о возможной причастности Киева к атакам дронов на военный объект в Исхафане.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

На следующий день Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Тогда же американский журналист Макс Блюменталь отметил, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны.

В связи с заявлением Подоляка временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

МИД РФ осудил атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

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