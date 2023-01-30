МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины из-за высказываний Подоляка

Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана после высказываний советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка на тему атаки беспилотников в исламской республике. Об этом сообщило 30 января издание Al Arabiya.

«Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране в понедельник из-за комментариев его страны по поводу атаки беспилотников. <...> Помощник президента [Украины] Владимира Зеленского напрямую связал инцидент с <боевыми действиями в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса>», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

После этого Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Тогда же американский журналист Макс Блюменталь отметил, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны.

МИД РФ осудил, в свою очередь, атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.