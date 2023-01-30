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В США назвали Украину сторонницей провокаторов третьей мировой войны

Журналист из США Макс Блюменталь назвал Украину сторонницей третьей мировой войны
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Фото: Соцсети
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Реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны. Такое мнение опубликовал американский журналист Макс Блюменталь в Twitter-аккаунте в воскресенье, 29 января.

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«Украинские официальные лица и сторонники националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого лояльного электората провокаторов третьей мировой войны», — написал он.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв в результате произошедшего нет. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».

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