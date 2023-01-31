СМИ сообщили о возможной смене позиции Ирана по Украине

Тегеран может изменить свою позицию в отношении конфликта на Украине после слов советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атакам дронов на военный объект в Исхафане. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил портал Nour News со ссылкой на местного чиновника.

Собеседник издания назвал слова Подоляка враждебными и подчеркнул, что такие шаги и высказывания со стороны Киева могут привести к изменению позиции Ирана в конфликте на Украине.

Более того, собеседник Nour News отметил, что Киев так и не смог предоставить убедительные доказательства поставок Тегераном оружия Москве.

Ранее стало известно, что временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана. Поводом стали слова Михаила Подоляка на тему атаки на военные объекты Ирана.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

На следующий день официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

После этого, 30 января, Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Тогда же американский журналист Макс Блюменталь отметил, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны.

МИД РФ осудил, в свою очередь, атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.