Экс-разведчик США объяснил бесполезность поставок истребителей Киеву

Поставки западными странами Украине истребителей не решат ситуации на поле боя. Такое мнение выразил во вторник, 31 января, бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Это был смелый ход США — отправлять танки на Украину. И они до сих пор не знают, какой будет реакция России. Продолжать это чем-то, что может привести к эскалации, таким как современные истребители, — значит искушать судьбу», ― отметил бывший морпех.

Риттер добавил, что украинская военная инфраструктура не осилит западные истребители, поскольку вся воздушная техника, которой пользуется Киев, создавалась еще во времена СССР.

Более того, самолеты нужно чинить и обслуживать, а аэродромы базирования, по мнению эксперта, станут ожидаемой целью России. В связи с этим Риттер назвал потенциальные западные самолеты у Украины «просто дорогой игрушкой».

«Даже если самолеты предоставят, они попадут сразу в боевые условия, где по ним будут стрелять. Это будет просто самоубийство, которое стоит много миллиардов долларов, которое проспонсирует Запад. Это никому не принесет ничего хорошего. Это просто обременит Запад и разозлит Россию», ― добавил Риттер.

Бывший офицер обратил внимание, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения. В связи с этим Риттер заявил, что украинские военно-воздушные силы просто на справятся с зарубежной техникой.

Ранее, 30 января, президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. Ранее в тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка истребителей Франции странами Запада возможна. В то же время французский лидер подчеркнул отсутствие желания усугублять эскалацию конфликта на Украине.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном отметил, что Амстердам готов рассмотреть вопрос поставок Киеву истребителей F-16. Однако он добавил, что такой запрос со стороны Украины на данный момент не поступал. Об аналогичной готовности передать Украине F-16 заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, что в настоящий момент Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева.

Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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