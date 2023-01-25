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Минобороны Норвегии подтвердило планы страны направить танки Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил намерение страны направить танки на Украину. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио Dagsnytt 18 в среду, 25 января.

«Сейчас танки стали очень востребованы. Правительство Норвегии поддерживает передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена в оказание помощи Киеву», — сказал Грам, не уточнив количества запланированных к поставке танков.

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По его словам, поставка должна быть подкреплена обучением украинских солдат и финансированием.

Министр обороны также отметил, что Норвегия отправляет помощь Украине, чтобы помочь ей обороняться.

«В общем, мы должны максимально поддерживать Украину в оборонительном бою», — заявил он.

Накануне норвежская газета Dagens Naeringsliv сообщила, что власти Норвегии могут передать Киеву восемь из имеющихся у них 36 танков Leopard. Отмечалось также, что в Норвегии в ближайшее время будет решаться вопрос о новой закупке боевых машин.

25 января канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Великобритании и Италии Джо Байден, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и Джорджия Мелони договорились продолжать военную поддержку Киева в рамках евроатлантической координации.

Ранее в этот же день президент Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Также правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера.

Кроме того, в среду глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна доставит первые бронемашины AMX10-RC на Украину уже в феврале.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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