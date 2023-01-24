Норвегия заявила о готовности передать Украине часть своих танков

Правительство Норвегии рассматривает вариант передачи Украине восьми танков Leopard. Об этом стало известно норвежской газете Dagens Naeringsliv 24 января.

По информации издания, власти Норвегии могут передать Киеву восемь из имеющихся у них 36 танков Leopard.Также сообщается, что в ближайшее время будет решаться вопрос о новой закупке боевых машин.

Ранее в тот же день немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Также 24 января телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил о согласии 12 стран отправить Киеву танки Leopard 2 в том случае, если Берлин даст на это свое разрешение.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд ВСУ. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

Тем временем председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол указал на то, что поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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