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Амстердам заявил о готовности рассмотреть запрос на самолеты для Киева

Премьер-министр Рютте заявил о готовности Нидерландов рассмотреть запрос на поставки F-16 Киеву
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Фото: TASS/IMAGO/Michalis Karagiannis/Eurokinissi
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Нидерланды в настоящий момент не получали от Украины запросов на поставки самолетов F-16, но готовы рассмотреть вопрос передачи истребителей Киеву. Об этом заявил в понедельник, 30 января, премьер-министр страны Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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«Что касается истребителей F-16, то такого запроса (от Украины. ― Ред.) мы не получали. Но если это случится, это будет важным этапом. Мы рассмотрим его и проконсультируемся с нашими союзниками», ― передает слова Рютте Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По словам нидерландского премьера, у Амстердама нет табу в отношении военной поддержки Украины. В то же время Рютте назвал большим шагом идею передачи Киеву истребителей.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности поставок истребителей Украине странами Запада. Однако он подчеркнул, что передача таких вооружений не должна привести к эскалации конфликта.

Также стало известно, что депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине истребители и другие наступательные вооружения. Накануне Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. По мнению немецкого лидера, Берлин не допустит эскалации между РФ и НАТО.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждают возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

В тот же день нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что Амстердам готов предоставить Киеву танки Leopard. По его словам, решение было принято королевством после аналогичного шага со стороны Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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