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Байден заявил об отсутствии планов поставлять истребители F-16 Украине

Президент США Джо Байден отказался поставлять Украине истребители F-16
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Фото: REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo
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Администрация США не намерена передавать Украине истребители F-16. Такое заявление в понедельник, 30 января, сделал американский президент Джо Байден.

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«Нет», ― ответил президент США на вопрос журналистов о соответствующих поставках.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка истребителей Франции странами Запада возможна. В то же время французский лидер подчеркнул отсутствие желания усугублять эскалацию конфликта на Украине.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном отметил, что Амстердам готов рассмотреть вопрос поставок Киеву истребителей F-16. Однако он добавил, что такой запрос со стороны Украины на данный момент не поступал.

Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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