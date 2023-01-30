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Замглавы МИД Рябков заявил о последствиях «циничных игр» с поставками оружия Киеву

Рябков: циничная игра с поставками оружия Киеву плохо закончится для тех, кто в нее играет
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Циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет, заявил 30 января замглавы МИД Сергей Рябков.

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«Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет. США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель», — сказал он «РИА Новости».

Рябков пояснил, что среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса. Там обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, дальнобойные — всё это испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию.

Кроме того, американцы пытаются навязать европейцам закупки собственной военной техники, заставляя страны Евросоюза отправлять свою устаревшую «на утилизацию» на арене театра военных действий Украины, добавил дипломат.

28 января депутат национальной ассамблеи Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли предостерег Запад от поставки тяжелых вооружений Киеву. Он указал, что у стран Запада нет возможности контролировать использование поставленных вооружений, что грозит развязыванием третьей мировой войны.

Ранее, 26 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Тогда же иранский телеканал Press TV указал на приближение Штатов и НАТО к «катастрофическому сценарию» из-за поддержки киевского режима. Помощь, которая оказывается украинским боевикам западными странами, создала стимул для РФ предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий», указало СМИ.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего. Он подчеркнул, что поставки такого вооружения Украине будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

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