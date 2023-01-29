НАТО и США предрекли «катастрофический сценарий» за поддержку Украины

США и НАТО приближаются к «катастрофическому сценарию» из-за поддержки киевского режима. Об этом заявил иранский телеканал Press TV.

«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который [президент США Джо] Байден назвал третьей мировой войной», — говорится в материале от 26 января.

Поддержка украинских боевиков западными странами создала стимул для России предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезности собственных «красных линий», указано в публикации.



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