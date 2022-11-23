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В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС

The Global Times: США используют НАТО как ловушку для истощения Евросоюза
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Фото: AP Photo/Olivier Matthys
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Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказала в среду, 23 ноября, китайская газета The Global Times со ссылкой на мнение местных экспертов.

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В частности, в материале приводится позиция профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который обвинил США в яром стремлении заставить некоторые европейские страны применить антироссийскую стратегию, в результате чего ЕС может стать более зависимым от НАТО и США и потерять свою автономию.

Так, уже в октябре годовой уровень инфляции в еврозоне составил 10,6% по сравнению с 9,9% в сентябре. Между тем в прошлом году данный показатель составлял 4,1%.

Даже если некоторые европейские страны найдут альтернативы, считает эксперт, в ближайшем будущем они все равно будут сталкиваться с высокими ценами на энергоносители.

Кроме того, по мнению аналитиков, план НАТО по увеличению оборонного бюджета является для США одним из способов шантажа ЕС.

«У США есть злонамеренная цель, когда они заставляют членов НАТО увеличить оборонный бюджет. Учитывая текущий энергетический кризис и серьезную инфляционную ситуацию в ЕС, увеличение оборонного бюджета может еще больше вызвать недовольство населения правительствами, что облегчит США влияние на правительства стран ЕС», — говорится в статье.

По мере продолжения российско-украинского конфликта европейские страны будут втянуты в новые беспорядки, если продолжать следовать за Вашингтоном, отмечается в материале.

Ранее, 19 ноября, издание Politico предрекло торговую войну между Европой и США. В материале сообщалось, что Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки.

При этом как заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов 1 ноября, Евросоюз способен лишь бороться за безнаказанность Вашингтона.

До этого, 30 октября, агентство «Синьхуа» заявило, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование ЕС. В публикации говорилось, что, по данным The Wall Street Journal, десятки компаний на фоне проводимой Вашингтоном политики переместили свое производство в США.

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