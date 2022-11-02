В МИД РФ заявили, что ЕС способен бороться только за безнаказанность США

Евросоюз способен лишь бороться за безнаказанность Вашингтона. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Страны игнорируют неправомерные действия Штатов, передает телеканал «Известия». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что союзникам США стоит призвать Вашингтон к ответственности за смерть иранского военачальника Касема Сулеймани.

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