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Эксперты заявили о негодовании Евросоюза из-за действий США

«Синьхуа»: стремление США к прибыли от энергокризиса в ЕС вызвало негодование европейцев
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Фото: REUTERS/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Соединенные Штаты Америки превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в статье журналиста Чжэн Хаонин Хуэй Сяошуана, опубликованной 30 октября агентством «Синьхуа».

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Журналист напомнил, что на европейском рынке энергоносителей конкурировали США и Россия. Санкции Белого дома, введенные в 2019 году против газового проекта «Северный поток — 2», были направлены не на помощь союзникам, а на продажу европейцам дорогого американского природного газа.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в середине октября уже пожаловался на то, что цена на американский СПГ, продаваемый Европе, в три-четыре раза выше, чем на внутреннем американском рынке.

Как отмечает «Синьхуа», «Закон о снижении инфляции», вступивший в силу в США в августе, может усугубить сокращение производства в еврозоне, а чиновники ЕС опасаются, что американские налоговые льготы поставят Брюссель в невыгодное положение и заставят компании ускорить перенос производства.

Также в публикации говорится, что, по данным The Wall Street Journal, десятки компаний на фоне проводимой Вашингтоном политики переместили свое производство в США. В итоге производство в США переживает подъем и компании «процветают, как в 1970-х годах».

Поток европейских средств и производства в США встревожил Европу. Премьер-министр Бельгии Александр де Круа предупредил о риске Европы пережить крупномасштабную деиндустриализацию. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также раскритиковал экономическую гегемонию США и выступил за установление «более сбалансированных» экономических отношений.

Некоторые экономисты и отраслевые деятели предупреждают, что текущая ситуация может иметь далеко идущие последствия, в том числе некоторые компании могут не вернуть производство обратно в Европу.

Как отметил старший директор немецкой компании Bayer Маттиас Бернингер, как только компания решает инвестировать в новое место, государству трудно попросить компанию отменить решение.

28 октября немецкое издание Handelsblatt сообщило, что на фоне энергокризиса ФРГ ждет небывалая волна сокращений. Неопределенность в экономике побуждает руководство компаний пересматривать кадровую политику.

В этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Между тем он заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России.

27 октября издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten написало, что ФРГ «скатывается» в рецессию и специалисты Немецкого института экономических исследований прогнозируют в стране экономический спад.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля.

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