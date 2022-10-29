Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Севастополя сообщили о временном закрытии бухты для судов
Мир
Гросси заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов к РФ
Мир
Дочка «Росатома» выиграла тендер на поставку Бразилии сырья для АЭС
Мир
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Армия
В ДНР сообщили о почти полном переходе ВСУ на дальнобойную артиллерию
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников
Общество
В Смоленске решили построить ЖК рядом с захоронением советских солдат
Спорт
Канадка Макинтош установила мировой рекорд на КМ на короткой воде
Армия
Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды
Армия
В Минобороны поздравили победителей III Всемирных курсантских игр
Мир
Обозреватель CNN заявил о трещинах в поддержке Киева со стороны США
Армия
Экипажи расчетов САУ «Мста-С» пополнили мобилизованные

Немецкому бизнесу предрекли волну сокращений из-за энергокризиса

Handelsblatt: немецкий бизнес ждет небывалая волна сокращений из-за высоких цен на энергию
0
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небывалая волна сокращений ждет предприятия Германии на фоне энергетического кризиса. Об этом 28 октября пишет немецкое издание Handelsblatt.

Бег по потолку: как ЕС собирается решать газовую проблему
Установить предельные цены на импорт газа в очередной раз не удалось из-за активного противодействия Германии

Отмечается, что в настоящее время в сегменте бизнеса в ФРГ наблюдается ситуация, когда желающих принять на работу новых сотрудников становится всё меньше, в то время как число увольнений растет. Показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта.

Автор статьи подчеркнул, что неопределенность в экономике побуждает руководство компаний пересматривать кадровую политику в сторону сокращений.

Ранее в этот день руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что Германии тяжело дается энергетический кризис. Она уточнила, что счета за электроэнергию стали серьезной проблемой как для населения, так и для промышленности, поскольку сократились трубопроводные поставки российского газа в Евросоюз на 80% и в четыре раза выросли цены на газ.

В этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Между тем он заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России.

В то же время Штайнмайер призвал жителей ФРГ смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, указав при этом, что его просьба может звучать насмешкой для тех, кто и без того находится в трудном положении.

Днем ранее издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten написало, что ФРГ «скатывается» в рецессию и специалисты Немецкого института экономических исследований прогнозируют в стране экономический спад.

До этого, 23 октября, был опубликован доклад Международного валютного фонда (МВФ), в котором говорилось, что Европа рискует в следующем году вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Указывалось, что подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022