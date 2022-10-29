Немецкому бизнесу предрекли волну сокращений из-за энергокризиса

Небывалая волна сокращений ждет предприятия Германии на фоне энергетического кризиса. Об этом 28 октября пишет немецкое издание Handelsblatt.

Отмечается, что в настоящее время в сегменте бизнеса в ФРГ наблюдается ситуация, когда желающих принять на работу новых сотрудников становится всё меньше, в то время как число увольнений растет. Показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта.

Автор статьи подчеркнул, что неопределенность в экономике побуждает руководство компаний пересматривать кадровую политику в сторону сокращений.

Ранее в этот день руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что Германии тяжело дается энергетический кризис. Она уточнила, что счета за электроэнергию стали серьезной проблемой как для населения, так и для промышленности, поскольку сократились трубопроводные поставки российского газа в Евросоюз на 80% и в четыре раза выросли цены на газ.

В этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Между тем он заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России.

В то же время Штайнмайер призвал жителей ФРГ смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, указав при этом, что его просьба может звучать насмешкой для тех, кто и без того находится в трудном положении.

Днем ранее издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten написало, что ФРГ «скатывается» в рецессию и специалисты Немецкого института экономических исследований прогнозируют в стране экономический спад.

До этого, 23 октября, был опубликован доклад Международного валютного фонда (МВФ), в котором говорилось, что Европа рискует в следующем году вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Указывалось, что подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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