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Захарова рассказала о выгоде США от втягивания Европы в «большую войну»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США обеспечивают доллар и поддерживают темпы роста американской экономики только посредством создания очагов напряжения в мире. Об этом в среду, 25 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о том, что внешняя политика ЕС следует за интересами Вашингтона.

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«Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат призвала европейские страны «вспомнить наконец, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США».

«Может, настало время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?» — заключила Захарова.

Ранее в этот день Таяни заявил, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики, среди государств «есть слишком много ревности». Он указал на важность наличия «европейских лидеров», в то время как в ЕС сейчас «очень много лидеров национальных».

Ранее, 21 января, французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что США хотят мировой войны в Европе.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 30 декабря сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань Третьей мировой войны. Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

Еще в ноябре прошлого года в ГД заявляли, что власти стран Европы — марионетки в руках Вашингтона, Штаты полностью управляют НАТО. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал материал китайской газеты The Global Times о том, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран ЕС. Депутат дополнил, что крупные европейские компании переходят под контроль США, переводят туда активы. По его мнению, это «сигнал того, что Европа является марионеткой в руках США».

23 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что Штаты стремятся привести экономику Европы в тупик. Он подчеркнул, что Вашингтон провоцирует Европу на «непопулярные, экономически невыгодные, нерациональные, неэффективные шаги и экономика Европы всё дальше проваливается вниз, а США получают с этого дивиденды».

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