Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции обвинили НАТО в разворачивании мировой войны поставками танков Киеву
Общество
Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка
Армия
Балицкий заявил о подготовке ВСУ попытки контрнаступления на запорожском направлении
Мир
Зеленский привел в действие решение СНБО о санкциях против священников УПЦ
Политика
В Госдуме указали на раздвоение личности у киевского режима
Мир
Германия закупит по просьбе Украины устройство для поиска следов химоружия
Мир
В аэропорту Берлина отменили все рейсы из-за забастовки персонала
Мир
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Общество
В Севастополе задержан участник запрещенного в РФ украинского батальона
Общество
Экс-депутата Илью Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов
Спорт
Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
Общество
В Москве приступили к отделочным работам на станции «Университет дружбы народов»

Глава МИД Италии указал на отсутствие внешней политики в Европе

Глава МИД Италии Таяни заявил, что внешняя политика ЕС следует за интересами США
0
Фото: Global Look Press/LaPresse/Roberto Monaldo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер и глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни 25 января заявил, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики, среди государств «есть слишком много ревности».

Безграничная преданность: куда Макрон и Шольц ведут Европу
Франция стремится к лидерству, Германия — к стабильности

«У Европы нет настоящей внешней политики, как и оборонной. Мы всегда оказываемся после американцев. Силы обороны также занимаются внешней политикой. Мы опаздываем, и мы говорим об этом с 1954 года», — сказал он во время интервью для газеты La Stampa.

Таяни указал на важность наличия «европейских лидеров», в то время как в Евросоюзе (ЕС) сейчас «очень много лидеров национальных».

«Европа необходима миру. Даже Германия, самая сильная страна, не может занять позицию. Не хватает такой, как [бывший немецкий канцлер Ангела] Меркель», — отметил итальянский министр.

Кроме того, Таяни выразил обеспокоенность возможностью эскалации конфликта на Украине.

«Мы должны сделать всё, чтобы конфликт никогда не расширялся. Ни НАТО, ни Европа, которая обязана помочь Украине, не воюют с Россией, мы не воюем с Россией», — заверил глава итальянского МИДа.

Также он назвал «частью помощи Украине» «продолжение поисков мирного пути».

Позже высказывание Таяни прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала Европе «вспомнить, наконец, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США».

«Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет», — написала она в своем Telegram-канале.

Еще в ноябре прошлого года в ГД заявляли, что власти стран Европы — марионетки в руках Вашингтона, Штаты полностью управляют НАТО. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал материал китайской газеты The Global Times о том, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран ЕС. Депутат дополнил, что крупные европейские компании переходят под контроль США, переводят туда активы. По его мнению, это «сигнал того, что Европа является марионеткой в руках США».

23 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что Штаты стремятся привести экономику Европы в тупик. Он подчеркнул, что Вашингтон провоцирует Европу на «непопулярные, экономически невыгодные, нерациональные, неэффективные шаги, и экономика Европы всё дальше проваливается вниз, а США получают с этого дивиденды».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023