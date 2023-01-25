Глава МИД Италии указал на отсутствие внешней политики в Европе

Вице-премьер и глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни 25 января заявил, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики, среди государств «есть слишком много ревности».

«У Европы нет настоящей внешней политики, как и оборонной. Мы всегда оказываемся после американцев. Силы обороны также занимаются внешней политикой. Мы опаздываем, и мы говорим об этом с 1954 года», — сказал он во время интервью для газеты La Stampa.

Таяни указал на важность наличия «европейских лидеров», в то время как в Евросоюзе (ЕС) сейчас «очень много лидеров национальных».

«Европа необходима миру. Даже Германия, самая сильная страна, не может занять позицию. Не хватает такой, как [бывший немецкий канцлер Ангела] Меркель», — отметил итальянский министр.

Кроме того, Таяни выразил обеспокоенность возможностью эскалации конфликта на Украине.

«Мы должны сделать всё, чтобы конфликт никогда не расширялся. Ни НАТО, ни Европа, которая обязана помочь Украине, не воюют с Россией, мы не воюем с Россией», — заверил глава итальянского МИДа.

Также он назвал «частью помощи Украине» «продолжение поисков мирного пути».

Позже высказывание Таяни прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала Европе «вспомнить, наконец, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США».

«Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет», — написала она в своем Telegram-канале.

Еще в ноябре прошлого года в ГД заявляли, что власти стран Европы — марионетки в руках Вашингтона, Штаты полностью управляют НАТО. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал материал китайской газеты The Global Times о том, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран ЕС. Депутат дополнил, что крупные европейские компании переходят под контроль США, переводят туда активы. По его мнению, это «сигнал того, что Европа является марионеткой в руках США».

23 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что Штаты стремятся привести экономику Европы в тупик. Он подчеркнул, что Вашингтон провоцирует Европу на «непопулярные, экономически невыгодные, нерациональные, неэффективные шаги, и экономика Европы всё дальше проваливается вниз, а США получают с этого дивиденды».