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В Госдуме указали на планы Вашингтона привести экономику Европы в тупик

Депутат Савченко: Вашингтон ведет экономику Европы в тупик
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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США провоцируют Европу на экономически невыгодные действия для того, чтобы удержать доминирующую позицию в западном пространстве. Об этом 23 декабря заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

По его словам, последние полгода Вашингтон постоянно провоцирует Европу на «непопулярные, экономически невыгодные, нерациональные, неэффективные шаги, и экономика Европы всё дальше проваливается вниз, а США получают с этого дивиденды».

«С тем же газом, с тем же «Северным потоком», можно перечислять и перечислять те действия, которые делала Европа в угоду своим заатлантическим партнерам, тем самым теряла огромные средства и перспективу развития. Граждане Европы это чувствуют, бизнесмены видят, что это путь в тупик», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Савченко подчеркнул, что это путь «даже не к кризису, это путь к деградации экономического развития», в которое Европа вложила много средств, усилий и времени.

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Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны добиться большей независимости от США, в том числе в рамках НАТО. Комментируя мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона, французский лидер согласился, что Европа должна себя защищать.

Противоречия между Европой и США усилились после подписанного президентом Джо Байденом в августе закона, который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке.

20 декабря руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что закон о снижении инфляции (IRA, Inflation Reduction Act) в США может усилить конкурентные позиции американских компаний, увеличив отток производственных мощностей и рабочих мест из европейской промышленности. Эксперт отметила, что европейская промышленность в настоящее время и так значительно проигрывает по конкурентоспособности американской из-за давления со стороны издержек на энергоресурсы и менее гибкого рынка труда.

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