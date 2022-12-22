Макрон призвал Европу добиваться большей автономии от США в рамках НАТО

Страны Евросоюза (ЕС) должны добиться большей независимости от США, в том числе в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение выразил 22 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

Комментируя мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона, французский лидер согласился, что Европа должна себя защищать.

«Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект», — отметил Макрон.

Противоречия между Европой и США усилились после подписанного президентом Джо Байденом в августе закона, который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке.

Ранее, 20 декабря, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что закон о снижении инфляции (IRA, Inflation Reduction Act) в США может усилить конкурентные позиции американских компаний, увеличив отток производственных мощностей и рабочих мест из европейской промышленности. Эксперт отметила, что европейская промышленность в настоящее время и так значительно проигрывает по конкурентоспособности американской из-за давления со стороны издержек на энергоресурсы и менее гибкого рынка труда.

Она напомнила, что президент Франции Макрон, который резко критиковал американский закон как несправедливый и противоречащий нормам Всемирной торговой организации (ВТО), еще в начале декабря при встрече с президентом США на высшем уровне обсуждал эту тему.

В Белом доме 16 августа сообщили о том, что Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который одобрил конгресс. В том числе документ предусматривает выделение государственных субсидий в размере почти $370 млрд на поддержку зеленых отраслей экономики США, а также налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в Америке.