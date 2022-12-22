Реклама
Прямой эфир
Армия
Военный эксперт рассказал о характеристиках гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Общество
Рогозин сообщил о гибели своего помощника в результате удара ВСУ по Донецку
Армия
Герасимов заявил о планах НАТО оспорить право РФ на Северный морской путь
Общество
Путин пошутил над министром финансов Силуановым
Мир
Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка
Экономика
В 2023 году пересмотрят еще 800 требований к бизнесу в рамках «гильотины»
Общество
Путин заявил о превосходстве молодежи над прежними поколениями
Общество
Пробки в Москве четвертый вечер подряд достигают девяти баллов
Армия
Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям
Общество
Путин подвел итоги 2022 года
Туризм
Компания iFly планирует продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря
Общество
Мисс Россия – 2022 примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в США

Макрон призвал Европу добиваться большей автономии от США в рамках НАТО

0
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) должны добиться большей независимости от США, в том числе в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение выразил 22 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

Уже не торг: как закон об инфляции разделил Европу и США
И смогут ли стороны договориться на саммите в Вашингтоне

Комментируя мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона, французский лидер согласился, что Европа должна себя защищать.

«Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект», — отметил Макрон.

Противоречия между Европой и США усилились после подписанного президентом Джо Байденом в августе закона, который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке.

Ранее, 20 декабря, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что закон о снижении инфляции (IRA, Inflation Reduction Act) в США может усилить конкурентные позиции американских компаний, увеличив отток производственных мощностей и рабочих мест из европейской промышленности. Эксперт отметила, что европейская промышленность в настоящее время и так значительно проигрывает по конкурентоспособности американской из-за давления со стороны издержек на энергоресурсы и менее гибкого рынка труда.

Она напомнила, что президент Франции Макрон, который резко критиковал американский закон как несправедливый и противоречащий нормам Всемирной торговой организации (ВТО), еще в начале декабря при встрече с президентом США на высшем уровне обсуждал эту тему.

В Белом доме 16 августа сообщили о том, что Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который одобрил конгресс. В том числе документ предусматривает выделение государственных субсидий в размере почти $370 млрд на поддержку зеленых отраслей экономики США, а также налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в Америке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022