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Эксперт оценила последствия вступающего с 2023 года в США закона IRA

Эксперт Беленькая: закон IRA может усилить конкурентные позиции компаний США, увеличив отток производственных мощностей из ЕС
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Закон о снижении инфляции (IRA, Inflation Reduction Act) в США может усилить конкурентные позиции американских компаний, увеличив отток производственных мощностей и рабочих мест из европейской промышленности, рассказала «Известиям» 20 декабря руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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И смогут ли стороны договориться на саммите в Вашингтоне

Эксперт отметила, что европейская промышленность в настоящее время и так значительно проигрывает по конкурентоспособности американской из-за давления со стороны издержек на энергоресурсы и менее гибкого рынка труда. По ее словам, СМИ не раз сообщали, что ряд европейских компаний из-за высоких цен на газ переносят часть производств в США.

При этом новый пакет субсидий и налоговых стимулов для американских компаний, разработанный администрацией Белого дома в рамках «климатической повестки» президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, вступает в силу с начала следующего года, напомнила она.

«Он может дополнительно усилить конкурентные позиции американских компаний, увеличив отток производственных мощностей и рабочих мест из европейской промышленности, что вызывает недовольство европейских политиков», — объяснила Беленькая.

Как она отметила, президент Франции Эммануэль Макрон, который резко критиковал американский закон как несправедливый и противоречащий нормам Всемирной торговой организации (ВТО), еще в начале декабря при встрече с президентом Байденом на высшем уровне обсуждал эту тему.

«Байден заявил о готовности внести «некоторые изменения» в законодательство в пользу Европы, сделать исключение для союзных государств, у которых с США есть соглашение о свободной торговле. Он уверял, что США собираются продолжать создавать рабочие места на производстве в Америке, «но не за счет Европы». Однако эти результаты не впечатлили европейских политиков», — рассказала Беленькая.

По ее словам, с другой стороны, европейские политики вряд ли пойдут на торговую войну с США, так как зависимость Евросоюза (ЕС) от Соединенных Штатов в плане обеспечения как военной безопасности, так и энергоресурсов только возросла за последний год.

«Попытки решить спор через ВТО — обычно долгий и малоэффективный путь», — добавила она.

Также эксперт напомнила, что по итогам саммита ЕС в начале декабря Еврокомиссии (ЕК) было поручено подготовить аналог закона США о снижении инфляции. В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС план действий из четырех пунктов — в частности, переговоры с администрацией США, а также финансовые меры поддержки европейской промышленности, добавила аналитик.

«В перспективе это может сработать. Однако для европейских государств с их и так напряженными бюджетными дефицитами (по оценке аналитического центра Bruegel, правительства ЕС и Великобритании с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года направили и зарезервировали порядка €700 млрд на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе) это сейчас может стать труднореализуемой задачей», — заключила Беленькая.

Накануне политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук в интервью порталу «Гуаньча» выразил мнение, что Вашингтон вряд ли пойдет на уступки ЕС в вопросе изменения вызвавшего разногласия между союзниками закона IRA.

В Белом доме 16 августа сообщили о том, что американский президент подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который одобрил конгресс. В том числе документ предусматривает выделение государственных субсидий в размере почти $370 млрд на поддержку зеленых отраслей экономики США, а также налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в Америке.

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