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В Госдуме указали на риск третьей мировой войны из-за действий США

Депутат Белик: США и их союзники привели мир на грань третьей мировой войны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США и их союзники привели мир на грань третьей мировой войны. Об этом 30 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал высказывание экс-президента Польши Александра Квасьневского о том, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски третьей мировой войны.

«Безрассудное стремление США к гегемонии и однополярному миру привело к необратимым процессам, которые затронули целые страны. На грань третьей мировой войны мир привели США и их союзники, используя страны как плацдармы для развертывания борьбы», — заявил Белик.

Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

«В этих условиях спецоперация нашей страны стала необходимой мерой, в том числе и для того, чтобы гарантировать России собственную безопасность, потому что гарантии и заверения Запада, как мы смогли убедиться на примере тех же Минских соглашений, ничего не стоят», — заключил он.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

27 октября Путин заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Он подчеркнул, что политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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