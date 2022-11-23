В Госдуме заявили о марионеточных режимах в странах Европы

США полностью управляют НАТО, а все страны — члены блока являются сателлитами. Об этом 23 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Таким образом он прокомментировал материал китайской газеты The Global Times о том, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран Евросоюза.

«У США всегда была одна задача — это максимально угнетать всё вокруг, даже своих партнеров по различным международным соглашениям. НАТО относится к такому инструменту, который на 100% управляется лишь США, все остальные страны являются сателлитами и марионетками», — приводит слова Водолацкого «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат добавил, что крупные европейские компании переходят под контроль США, переводят туда активы. По его мнению, это «сигнал того, что Европа является марионеткой в руках США».

«США будут полностью управлять этой зоной для того, чтобы высасывать из этих стран всё, что они производят, в том числе человеческие умы. Это делается для того, чтобы укреплять мощь США», — сказал Водолацкий.

19 ноября издание Politico предрекло торговую войну между Европой и США. В материале сообщалось, что Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки.

При этом член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что Европа больше не может сопротивляться экономике США из-за того, что целиком «легла под американскую политику».

В августе президент США Джо Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в США. Согласно документу, власти выделят $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей.

Однако еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что данный закон «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации.