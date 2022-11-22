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В Госдуме оценили вероятность торговой войны между Европой и США

Депутат Нифантьев: Европа не может сопротивляться экономике США из-за того, что «легла под американскую политику»
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Фото: Global Look Press/Stefan Ziese
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Европа больше не может сопротивляться экономике США из-за того, что целиком «легла под американскую политику». Об этом 22 ноября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

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Таким образом он прокомментировал статью издания Politico о том, что Европа готовится к тому, чтобы ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о снижении инфляции, рассматриваемые европейцами меры могут привести к торговой трансатлантической войне.

«Сегодня рассуждать о европейской экономике без рассуждения о европейской политике невозможно. Полагаю, что издание Politico изрядно льстит европейцам. Американцы, если так можно сказать, «сыграли» Европу. Она перестала иметь возможности сопротивляться американской экономике из-за того, что целиком легла под американскую политику», — сказал Нифантьев.

Он отметил, что сегодня можно наблюдать, как Евросоюз «по собственной инициативе семимильными шагами идет к собственной деиндустриализации».

«Причина, которая ведет к падению европейского производства, вполне банальна: энергия. Многие годы российский фактор сдерживал цены на европейском рынке. Крупные политики, такие как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Сильвио Берлускони, Герхард Шредер, даже Николя Саркози, все они опирались на столпы европейской экономики: дешевые ресурсы, высокие технологии и открытые рынки. Американцы воспитали и привели к политической власти тех европейцев, которые забыли об этих основах и обратили свои взоры на Белый дом, который, в свою очередь, приказал им избавиться от дешевых ресурсов», — пояснил депутат.

Нифантьев заявил, что посредством санкций Европа избавилась от открытых рынков, остались только технологии, но «что с ними делать, если любое производство становится неконкурентоспособным в сравнении с аналогами из США?» По мнению депутата, это происходит из-за того, что поступающие из США и других стран ресурсы, включая энергию, делают европейскую продукцию дороже, чем те аналоги, которые произведены в Америке.

«На мой взгляд, это очевидные вещи, которые европейцы должны были просчитать, но либо не сделали этого, либо надеялись на выравнивание цен на энергоресурсы с США, что, согласитесь, наивно до невозможности, либо политические элиты ЕС просто сдали интересы Европы за какой-то приз. Есть еще вариант, что они рассчитывали на разгром России и последующий дележ нашей ресурсной базы, но тогда совершенно неумные люди», — сказал политик.

Он подчеркнул, что «ни о каком водороде или возобновляемой энергии в необходимых для ЕС масштабах даже речи быть не может». Депутат отметил, что «если суммировать всё вышесказанное, то станет понятно, что торговой войны Европа навязать США не сможет».

«США победят в одну калитку, просто перенаправив часть СПГ на азиатские рынки, что приведет к моментальному коллапсу в ЕС. Европа больше не может работать на европейцев. Она принесена в качестве корма американскому бизнесу. Исправить ситуацию могло бы европейское общество, но, учитывая тоталитарный характер сегодняшнего управления в европейских странах, я не верю, что голос общества мог бы возвыситься над пропастью. Торговой войны не будет. Воевать американцам в ЕС не с кем», — заключил Нифантьев.

В августе президент США Джо Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в США. Согласно документу, власти выделят $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей.

Однако еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что данный закон «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации.

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