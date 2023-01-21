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Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
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Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе

Французский политик Флориан Филиппо обвинил США в желании развязать мировую войну в Европе
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Фото: Global Look Press/Jean Marc Quinet
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Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что США хотят мировой войны в Европе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 20 января.

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«Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок Зеленскому всё более тяжелого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!» — написал он.

Также Филиппо предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может пожертвовать танки Leclerc.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В то же время Пентагон сообщил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков в этот же день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Между тем французский политик Пьер Лелуш 20 января заявил, что поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт. По его мнению, в Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц всё еще сопротивляется влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2. При этом Лелуш отметил, что Макрон, который еще недавно говорил о Франции как о «державе компромисса», теперь полностью попал под влияние американцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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