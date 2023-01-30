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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Кремля.

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Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях. Кроме того, обсуждалось взаимодействие в рамках «ОПЕК+» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

Ранее в этот день финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов рассказал «Известиям», что существуют определенные экономические и политические предпосылки потери долларом США статуса мировой валюты. Одной из них он назвал недавнее заявление министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Джадаана, что страна готова проводить расчеты за поставки нефти в валютах, отличных от доллара США.

До этого телефонные переговоры Путина и бен Сальмана Аль Сауда состоялись 22 сентября прошлого года. Тогда они обсудили взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), вопросы стабилизации нефтяного рынка, а также отметили высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота между станами.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту США Джо Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

12 октября президент Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

17 октября журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал на то, что если Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника на Ближнем Востоке. Однако автор отметил, что из-за политики американского лидера сегодня союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой.

В позиции властей Саудовской Аравии подчеркивалось, что решение, принятое ОПЕК+, исходило исключительно из экономических соображений. Эр-Рияд отверг обвинения Вашингтона в том, что тот поддерживает Москву пока страны Запада намереваются сократить зависимость от энергоресурсов из РФ.

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