Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии

США примут меры в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом 12 октября заявил президент страны Джо Байден.

«Мы будем реагировать на Саудовскую Аравию, мы примем меры», — сказал он в разговоре с журналистами.

Вопрос о Саудовской Аравии касался предложения о прекращении на год продажи оружия Эр-Рияду. Оно было высказано 11 октября сенатором Ричардом Блюменталем, внесшим с другими членами Конгресса соответствующий законопроект.

Также 10 октября американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом. Американские законодатели добавили, что Эр-Рияд сильно зависит от помощи Вашингтона в области обороны, поэтому решение приостановить поставки оружия станет важным рычагом влияния на королевство и заставит его вернуться к переговорам с США.

До этого, 9 октября, всенатор Крис Мерфи заметил, что Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией» после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

До этого, 9 сентября, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.