Реклама
Прямой эфир
Мир
Ереван сообщил о решении Евросоюза отправить миссию в Армению
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы вносить вклад в реализацию соглашений Еревана и Баку
Экономика
Эксперт заявил о нахождении США в состоянии легкой рецессии
Мир
Экс-глава немецкого МИД посоветовал гражданам запастись одеждой и свечами
Мир
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
Общество
ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт в Нижнем Тагиле
Общество
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Мир
СМИ сообщили о неспособности США отслеживать гиперзвуковые ракеты РФ и КНР
Мир
Ушаков назвал темы выступления Путина на саммите в Астане
Наука
Ракета-носитель «Протон-М» со спутником для Анголы стартовала с Байконура
Пресс-релизы
Награждение победителей конкурса «Энергия пера» прошло на РЭН-2022
Мир
В Варшаве отказались от организации новогодних развлечений из-за энергокризиса
Сюжет:

Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США примут меры в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом 12 октября заявил президент страны Джо Байден.

Попал под сокращение: Байден просчитался в дипломатической игре за дешевую нефть
ОПЕК+ решила сократить добычу, несмотря на реверансы администрации США перед выборами

«Мы будем реагировать на Саудовскую Аравию, мы примем меры», — сказал он в разговоре с журналистами.

Вопрос о Саудовской Аравии касался предложения о прекращении на год продажи оружия Эр-Рияду. Оно было высказано 11 октября сенатором Ричардом Блюменталем, внесшим с другими членами Конгресса соответствующий законопроект.

Также 10 октября американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом. Американские законодатели добавили, что Эр-Рияд сильно зависит от помощи Вашингтона в области обороны, поэтому решение приостановить поставки оружия станет важным рычагом влияния на королевство и заставит его вернуться к переговорам с США.

До этого, 9 октября, всенатор Крис Мерфи заметил, что Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией» после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

До этого, 9 сентября, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022