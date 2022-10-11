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В США задумались о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии

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Фото: REUTERS/Saudi Arabia
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В сенат США внесен проект закона о прекращении на один год продажи оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщил сенатор Ричард Блюменталь в соцсетях во вторник, 11 октября.

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«Законопроект внесен для обеспечения временного приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов», — говорится в документе, выдержки из которого опубликовал сенатор.

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден пересматривает отношения Вашингтона с Саудовской Аравией и готов работать над этим с Конгрессом.

Накануне, 10 октября, американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом. Американские законодатели добавили, что Эр-Рияд сильно зависит от помощи Вашингтона в области обороны, поэтому решение приостановить поставки оружия станет важным рычагом влияния на королевство и заставит его вернуться к переговорам с США.

До этого, 9 октября в ходе беседы об отношениях США с Саудовской Аравией сенатор Крис Мерфи заметил, что Байдену, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией, сейчас как никогда следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

5 октября, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

До этого, 9 сентября, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

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