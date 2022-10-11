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В сенате США посоветовали Байдену наладить отношения с Саудовской Аравией

Сенатор Мерфи: президенту Байдену необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
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Фото: REUTERS/Mandel Ngan
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Президенту США Джо Байдену необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Такое мнение высказал сенатор Крис Мерфи в интервью телеканалу CNN 9 октября.

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В ходе беседы об отношениях США с Саудовской Аравией Мерфи заметил, что Байдену, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией, сейчас как никогда следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

«Пересмотр отношений нужен, в частности, в свете решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти», — заявил сенатор.

До этого, 5 октября, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

Накануне сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

До этого, 9 сентября, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.

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