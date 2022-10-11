В сенате США посоветовали Байдену наладить отношения с Саудовской Аравией

Президенту США Джо Байдену необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Такое мнение высказал сенатор Крис Мерфи в интервью телеканалу CNN 9 октября.

В ходе беседы об отношениях США с Саудовской Аравией Мерфи заметил, что Байдену, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией, сейчас как никогда следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

«Пересмотр отношений нужен, в частности, в свете решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти», — заявил сенатор.

До этого, 5 октября, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

Накануне сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.