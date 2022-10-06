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В Кремле прокомментировали решение ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября

Песков заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на стабилизацию рынка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября направлено на стабилизацию нефтяного рынка. Об этом в четверг, 6 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что формат ОПЕК и ОПЕК+ — это ответственные структуры, которые отвечают за стабильность на мировых энергетических рынках.

«И поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка. <...> Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильны», — сказал Песков.

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Как это повлияет на котировки

При этом официальный представитель Кремля отметил, что многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в Евросоюзе о введении потолков цен на российские энергоресурсы. По его словам, это способно внести деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить тем самым практически всем государствам.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингово комитета 5 октября. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

Как отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, страны-участницы ОПЕК+ согласовали сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки. При этом, по его мнению, физическое сокращение объемов добычи также будет довольно существенное — близко к 1 млн баррелей в сутки, или 800 тыс. баррелей в сутки. Митрахович подчеркнул, что решение ОПЕК+ повлияет на цены, которые как минимум перестанут падать.

На следующий день стало известно, что Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, который включает запрет перевозок нефти из России по морю по цене выше установленного предела с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

Президент России Владимир Путин 7 сентября подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

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