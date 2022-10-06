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Эксперт рассказал о влиянии решения ОПЕК+ на стоимость нефти

Эксперт Митрахович: цены на нефть перестанут падать после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
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Фото: REUTERS/Victor Ruiz Garcia
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Решение ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти повлияет на цены, которые как минимум перестанут падать, рассказал «Известиям» 6 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

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«Более высокие цены для России выгодны, потому что, если давать дисконт, то лучше давать дисконт от большей цены, чем от меньшей», — уточнил он.

Эксперт напомнил, что страны-участницы организации согласовали сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки. При этом, по его мнению, физическое сокращение объемов добычи так же будет довольно существенное — близко к 1 млн баррелей в сутки или 800 тыс. баррелей в сутки.

«Плюс Саудовская Аравия показала, что ей не нравится ситуация, при которой американцы готовятся сначала отточить price cap (предельная цена — Ред.) и прочие санкции на России, а потом, возможно, через несколько лет применить их на Саудовской Аравии. Отсюда и такое решение», — отметил Митрахович.

Эксперт обратил внимание, что в ОПЕК+ все станы проголосовали за решение по уменьшению квот, так как им не нравится идея установления предельных цен на российский энергоресурс.

«Конечно, вот эти все меры ограничительные против России будет сложнее вводить в условиях того, что Саудовская Аравия вместо наращивания добычи, как просил (президент США Джо — Ред.) Байден, будет ее сокращать», — заключил Митрахович.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингово комитета 5 октября. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

На следующий день стало известно, что Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, который включает запрет перевозок нефти из России по морю по цене выше установленного предела с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

Президент России Владимир Путин 7 сентября подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

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