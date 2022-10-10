Американские законодатели предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии

Американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом после принятого ОПЕК+ решения о сокращении нефтедобычи. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщило Politico.

«Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии», — сказано в статье Politico, автором которой выступили член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь.

Американские законодатели добавили, что Эр-Рияд сильно зависит от помощи Вашингтона в области обороны, поэтому решение приостановить поставки оружия станет важным рычагом влияния на королевство и заставит его вернуться к переговорам с США.

Ханна и Блюменталь заявили о своем намерении представить соответствующий законопроект в сенате и палате представителей во вторник. Они подчеркнули, что подобная инициатива уже озвучивалась в законодательных органах США, но до сих пор не была принята.

10 октября бывший посол США в ООН Никки Хейли назвала решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти принятым назло президенту США Джо Байдену. Хейли заявила, что американскому лидеру не стоит удивляться решению организации, ведь страны ОПЕК+, по ее словам, намерены наказать Байдена своим решением.

Двумя днями ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что решение по нефти было принято не во вред США. Он добавил, что Саудовская Аравия не рассматривает нефть в качестве оружия.

5 октября стало известно о том, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

В тот же день Белый дом сообщил, что президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+. Уточнялось, что американский лидер намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.