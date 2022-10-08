Саудовская Аравия опровергла использование нефти в качестве оружия против США

Саудовская Аравия решила сократить нефтедобычу не во вред США. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр в интервью Fox News в пятницу, 7 октября.

«Нефть — это не оружие. Мы смотрим на нефть как на товар и как на важную часть для мировой экономики, в которой у нас есть огромная доля. Разговоры о том, что Саудовская Аравия сделает это (сократит нефтедобычу. — Ред.), чтобы навредить США или быть каким-либо образом политически вовлеченной, абсолютно неверные», — сказал он.

Он добавил, что высокие цены на газ в США обусловлены дефицитом нефтепереработки, который существует в стране уже более 20 лет.

6 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

Как рассказала «Известиям» в тот же день аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова, решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не приведет к дальнейшему сокращению добычи российскими нефтяными компаниями, но позитивно отразится на стоимости нефти марок Brent и Urals.

Эксперт добавила, что в текущих условиях более высокие цены реализации нефти можно считать позитивным фактором для всего российского нефтяного сектора.

Белый дом сообщил, что президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября направлено на стабилизацию нефтяного рынка.