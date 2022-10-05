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Эксперты оценили влияние на Россию решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Эксперты считают, что решение ОПЕК+ позитивно скажется на российском нефтяном секторе
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Фото: REUTERS/Tatiana Meel
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Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки не приведет к дальнейшему сокращению добычи российскими нефтяными компаниями, но позитивно отразится на стоимости нефти марок Brent и Urals. Такое мнение высказала «Известиям» в среду, 5 октября, аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.

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«По результатам прошедшего заседания ОПЕК+ квота на добычу для России снизилась с 11,03 млн б/с в сентябре и октябре до 10,5 млн б/с в ноябре. При этом фактически в последние месяцы добыча в стране находилась на уровне 9,8 млн б/с, то есть ниже разрешенного. Соответственно, принятое решение не приведет к дальнейшему сокращению добычи российскими нефтяными компаниями, но позитивно отразится на стоимости Brent и Urals», — сказала она.

Эксперт отметила, что в текущих условиях более высокие цены реализации нефти можно считать позитивным фактором для всего российского нефтяного сектора.

При этом, как считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, кроме решения ОПЕК+, которое, по его мнению, уже по факту будет положительно влиять на ценообразование, есть еще риски нарушения поставок из России из-за введенного в рамках санкций эмбарго и потолка цен. Кроме того, специалист не исключил возможность роста спроса на нефть со стороны Китая после отмены локдаунов и другие факторы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

«Все эти факторы будут способствовать росту цены на нефть. Что касается уровня — думаю $100 за баррель вполне достижимо до конца года», — указал он.

Ранее в этот день стало известно, что на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, стремясь остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики.

Это решение вызвало обеспокоенность в США. Белый дом сообщил, что американского президента Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов. По распоряжению Байдена в следующем месяце министерство энергетики направит на рынок дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.

Накануне также сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. До этого главе Белого дома не удалось убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.

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