Байдена разочаровало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов. Об этом в среду, 5 октября, сообщил Белый дом.

«Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить производственные квоты», — сказано в заявлении от имени советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза.

В Белом доме добавили, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.

Ранее в этот день стало известно, что на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Вице-премьер Александр Новак в свою очередь отметил, что такое решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

Накануне сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.