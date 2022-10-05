Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в России. Об этом в среду, 5 октября, рассказал вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках.

Новак сообщил также, что решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса. Он подтвердил, что страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года.

«России нецелесообразно продолжать поставлять нефть странам, которые ввели потолок цен», — добавил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые обеспечивают рыночные механизмы ценообразования. Новак добавил, что Москва выступает против введения потолка цен на нефть, т.к. это приведет к росту цен.

Новак сообщил также, что Россия добудет в этом году 530 млн тонн нефти, а в следующем году — 490 млн тонн.

Ранее в этот же день стало известно, что страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.