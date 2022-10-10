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Экс-посол США назвала решение ОПЕК+ по нефти принятым назло Байдену

Бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти было принято, чтобы «привязаться» к Байдену
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rolf Poss
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Президенту США Джо Байдену не следует удивляться решению стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявила бывший посол США в ООН Никки Хейли, намекнув, что решение по нефти на самом деле было принято назло американскому лидеру.

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«Не удивляйтесь, если ОПЕК+ вам не друг и не пойдет на увеличение нефтедобычи. Я имею в виду, что они сделали именно то, что, я думаю, они хотели сделать, а именно наказать Байдена», — сказала Хейли в эфире телеканала Fox News.

Она также напомнила, что Белый дом призывает сделать изгоем Саудовскую Аравию, называя «разочарованием» решение страны сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день и заявляя о наличии проблем в отношениях Вашингтона с Эр-Риядом.

Кроме того, Хейли выступила с критикой президента США за то, что он предлагал рассматривать Венесуэлу в качестве альтернативного импортера нефти.

«Мы можем защитить американцев. Мы должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько сможем. Нам не нужно ни на кого полагаться в таких вещах, как энергия и использование наших резервов», — заключила экс-посол США в ООН.

Ранее, 8 октября, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что страна решила сократить нефтедобычу не во вред США. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия рассматривает нефть не в качестве оружия, а в качестве товара и важной части для мировой экономики.

Двумя днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение ОПЕК+ направлено на стабилизацию нефтяного рынка. По словам Пескова, многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в Евросоюзе о введении потолков цен на российские энергоресурсы, ведь это может негативно повлиять на будущее энергетических рынков.

6 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

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