FT допустила разлад между США и Саудовской Аравией из-за Байдена

Союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой из-за политики действующего президента США Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 16 октября, предупредил журналист Financial Times Эндрю Ингленд.

В настоящий момент Соединенные Штаты Америки рассматривают варианты ответных мер в связи с решением ОПЕК+ ограничить нефтедобычу, которое якобы указывает на солидарность Саудовской Аравии с РФ. Так, уже прозвучали предложения запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности.

Отмечается, что, если американский лидер решит воплотить в жизнь свои угрозы, Вашингтон может лишиться ценного союзника.

Дипломаты и аналитики, опрошенные FT, сходятся во мнении о том, что нельзя допускать разрыва связей с Эр-Риядом. По крайней мере, сейчас, когда Саудовская Аравия в значительной степени помогает США поддерживать баланс сил на Ближнем Востоке в противовес Ирану.

Ранее в этот день министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не вставал на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти. По его словам, данный шаг, единогласно одобренный странами ОПЕК, был сугубо экономическим.

12 октября президент Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Позже, 15 октября, стало известно, что конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани попросил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси инициировать расследование по вопросу оказываемого администрацией президента Джо Байдена давления на Саудовскую Аравию с целью отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до промежуточных выборов.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка. Сенатор Крис Мерфи, комментируя это решение, заметил, что после того, как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».