Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины из-за высказываний Подоляка
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот
Мир
Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 32
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара
Общество
Путин отметил необходимость участия граждан в градостроительных решениях
Мир
Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Мир
Президент Хорватии назвал действия Запада в отношении Украины аморальными
Мир
На Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Мир
Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море
Интернет
Microsoft запустила принудительное обновление Windows 11 до версии 22H2

Посол США Трейси покинула МИД РФ без комментариев для прессы

0
Фото: Global Look Press/Freddie Everett/Us State
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый посол США в России Линн Трейси покинула МИД России без комментариев для прессы.

Площадь разногласия: изменится ли политика США при новом конгрессе
И какими будут первые инициативы республиканцев в палате представителей

В здании министерства американский посол провела около получаса. По завершении визита она отказалась от общения с журналистами.

Ранее 30 января глава американской дипмиссии прибыла во внешнеполитическое ведомство России для вручения копий верительных грамот. Ожидалось, что там пройдет ее встреча с заместителем главы Министерства иностранных дел Сергеем Рябковым.

В это время около здания ведомства проходила акция протеста против политики США. Протестующие скандировали: «Зачем вы приехали?», «Война — бизнес США», «Тигры» и «Абрамсы» горят одинаково», «Америка — страна-террорист». В здание министерства американский посол также вошла без комментариев.

О визите Трейси в МИД РФ стало известно 27 января, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Днем ранее глава дипмиссии США прибыла в Москву.

Тогда же заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сообщил, что новый посол будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023