Посол США Трейси покинула МИД РФ без комментариев для прессы

Новый посол США в России Линн Трейси покинула МИД России без комментариев для прессы.

В здании министерства американский посол провела около получаса. По завершении визита она отказалась от общения с журналистами.

Ранее 30 января глава американской дипмиссии прибыла во внешнеполитическое ведомство России для вручения копий верительных грамот. Ожидалось, что там пройдет ее встреча с заместителем главы Министерства иностранных дел Сергеем Рябковым.

В это время около здания ведомства проходила акция протеста против политики США. Протестующие скандировали: «Зачем вы приехали?», «Война — бизнес США», «Тигры» и «Абрамсы» горят одинаково», «Америка — страна-террорист». В здание министерства американский посол также вошла без комментариев.

О визите Трейси в МИД РФ стало известно 27 января, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Днем ранее глава дипмиссии США прибыла в Москву.

Тогда же заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сообщил, что новый посол будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.