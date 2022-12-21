Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России

Верхняя палата конгресса США — сенат в среду, 21 декабря, утвердила назначение Линн Трейси послом Соединенных Штатов в России. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

Таким образом, Трейси становится первой женщиной-послом США в России.

До настоящего время обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла Элизабет Руд.

Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси 22 сентября.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти американских президентах. Причиной стали семейные обстоятельства.

Трейси заявила 30 ноября, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи, так как Россия якобы избегала многих встреч с американскими представителями.