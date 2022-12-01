Кандидат в послы США выступила за расширение каналов связи Москвы и Вашингтона

Кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси в среду, 30 ноября, заявила, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном.

«Я думаю, что мы должны продолжать спрашивать, выяснять и смотреть, где и как мы можем расширить каналы связи. Я намерена продолжать заниматься этим вопросом с целью выяснить, что это может дать», — заявила она на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

Трейси также отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи. По ее словам, Россия избегала многих встреч с американскими представителями.

Ранее, 28 ноября, временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что между главами Центрального разведывательного управления и Службы внешней разведки Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует канал для управления рисками, в особенности ядерными. Она уточнила, что данный канал связи страны вновь могут задействовать, однако пока этого в планах нет.

8 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно, Москва всё так же открыта к диалогу. Она добавила, что точечные контакты по линии российских ведомств и структур США сохраняются и не связаны с понятием полноформатных отношений.

В тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на важность сохранения каналов диалога с РФ на фоне напряженности между странами.