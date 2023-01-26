Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву

Посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом в четверг, 26 января, сообщила американская дипмиссия в российской столице.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — подписали фото с дипломатом в аэропорту Внуково-2 в Telegram-канале американского посольства.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.

Как отмечал 13 января заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, Трейси, как только приедет в Россию, примется с нетерпением «делать всё возможное, чтобы быть защитником интересов США в рамках двусторонних отношений».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 23 января заявил, что при новом после продолжится обсуждение проблемных вопросов, в том числе относительно работы дипмиссий.

С декабря 2019 года по сентябрь 2022 года послом США был Джон Салливан, но он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.