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В Госдепе заявили о скором прибытии в Москву нового посла США Трейси

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Конкретной даты прибытия посла США в России Линн Трейси в Москву нет, но есть уверенность, что она «намерена приехать туда очень скоро», ответил на вопрос журналиста в ходе брифинга 13 января заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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«У меня нет конкретной даты, но я уверен, что она намерена приехать туда очень скоро. Я могу проверить, есть ли у нас что-то конкретное, но уверен, что мы сразу же вам сообщим, как узнаем», — ответил он.

Пател также заверил, что посол Трейси, как только приедет в Москву, примется с нетерпением «делать всё возможное, чтобы быть защитником интересов США в рамках двусторонних отношений».

«Россия — это страна, с которой у нас двусторонние отношения <...> в рамках двусторонних отношений есть вопросы, которые требуют, чтобы линии связи оставались открытыми. И мы хотели бы, чтобы эти линии связи оставались открытыми. Это в равной степени верно в любые времена, но особенно важно во времена конфликтов», — добавил он.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 6 января заявил, что новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве.

3 января Прайс сообщил, что Трейси приступит к выполнению своих обязанностей в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон считает необходимым поддерживать двусторонний диалог между Россией и Штатами, особенно в период геополитической напряженности.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря. При этом американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал это решение ошибочным. По его мнению, неправильно направлять в РФ дипломата, выступающего за присоединение Украины и Грузии к НАТО.

30 ноября 2022 года Трейси заявила о намерении расширить каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла наблюдалось серьезное сокращение продуктивных контактов.

До этого обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла Элизабет Руд. Также с 2019 года эту должность занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.

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