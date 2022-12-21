Сенатор-республиканец назвал ошибкой назначение Трейси на пост посла США в РФ

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол считает ошибочным решение утвердить на пост нового посла США в РФ Линн Трейси. Об этом он написал в среду, 21 декабря, в Twitter по итогам голосования по кандидатуре дипломата.

«Это ошибка — направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО», — заявил сенатор.

Помимо Пола против утверждения Трейси на данный пост проголосовал конгрессмен Майк Ли. Остальные сенаторы отдали свои голоса в ее поддержку.

Верхняя палата конгресса США утвердила назначение Трейси на должность американского посла в РФ ранее в этот день. Таким образом, она становится первой женщиной-послом США в России.

До настоящего время обязанности поверенного в делах американского посольства в Москве исполняла Элизабет Руд.

Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси 22 сентября.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября 2022 года он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти американских президентах. Причиной стали семейные обстоятельства.

Трейси заявила 30 ноября, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи, так как Россия якобы избегала многих встреч с американскими представителями.