Госдеп заявил о скором начале работы Трейси в качестве посла США

Новый посол США в РФ Линн Трейси приступит к выполнению своих обязанностей в ближайшие дни. Об этом во вторник, 3 января, сообщил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

«В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве», — отметил он в ходе пресс-брифинга.

Он также подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым поддерживать двусторонний диалог между Россией и Штатами, особенно в период геополитической напряженности.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря. При этом американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал это решение ошибочным. По его мнению, неправильно направлять в РФ дипломата, выступающую за присоединение Украины и Грузии к НАТО.

Между тем, 23 декабря директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев рекомендовал новому послу воздержаться от вмешательства во внутренние дела Москвы. Кроме того, он заявил, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Но для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

30 ноября Трейси заявила о намерении расширить каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла наблюдалось серьезное сокращение продуктивных контактов.

До этого обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла Элизабет Руд. Также с 2019 года эту должность занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.