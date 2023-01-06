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Мир
Новый посол США в РФ будет добиваться возобновления выдачи виз

Новый посол США в РФ будет добиваться возобновления выдачи виз

Новый посол США Трейси будет работать над возможностью возобновления выдачи виз в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 6 января заявил, что новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве.

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«Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе — потенциально выдачу виз», — сказал Прайс в ходе брифинга.

По его словам, Трейси также сосредоточит внимание на поддержании двусторонних отношений «в период чрезвычайно возросшей напряженности».

Прайс считает, что такой исход отвечал бы интересам как России, так и США.

Ранее, 3 января, Прайс сообщил, что Трейси приступит к выполнению своих обязанностей в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон считает необходимым поддерживать двусторонний диалог между Россией и Штатами, особенно в период геополитической напряженности.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря. При этом американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал это решение ошибочным. По его мнению, неправильно направлять в РФ дипломата, выступающего за присоединение Украины и Грузии к НАТО.

Между тем 23 декабря директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев рекомендовал новому послу воздержаться от вмешательства во внутренние дела Москвы. Кроме того, он заявил, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Но для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

30 ноября Трейси заявила о намерении расширить каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла наблюдалось серьезное сокращение продуктивных контактов.

До этого обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла Элизабет Руд. Также с 2019 года эту должность занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.

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