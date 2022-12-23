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В МИДе заявили о неизбежности диалога России и США

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Дарчиев: России и США всё равно придется вести диалог и договариваться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться, заявил 23 декабря директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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Он отметил, что для этого необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

«Разговаривать и договариваться всё равно придется. ‹...› Это и есть настоящая дипломатия, которая должна строиться на уважении к истории, культуре и ценностям страны пребывания», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от назначения нового посла США в РФ Линн Трейси.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря. При этом американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал ошибочным решение утвердить на этот пост Трейси. По его мнению, неправильно направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО.

30 ноября Трейси заявила, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи.

Россия же дала агреман (предварительное согласие) для Трейси еще в сентябре.

До этого обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла Элизабет Руд. Также с 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.

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